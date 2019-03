Delegada fala sobre o caso da criança estuprada na Zona Sul de Manaus

Imagem meramente ilustrativa | Foto: Divulgação

Manaus - A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), esclareceu, no fim da manhã desta segunda-feira (25), que uma das crianças, uma menina de 6 anos, vítima de estupros na Zona Sul de Manaus, não estava com a camisinha no ânus.

Conforme a autoridade policial, no laudo preliminar da Polícia Civil consta que a camisinha foi encontrada pela mãe na calcinha da vítima, e não dentro do ânus como havia informado a Polícia Militar. "O homem só aliciou a criança", destacou a delegada.

Joyce ressaltou à imprensa que essa não é a primeira vez que há informações contraditórias no relatório da PM e destacou que solicitará uma reunião com o comando da instituição para esclarecer essa e outras situações.

Entenda o caso

O abuso ocorreu na rua Aristides da Rocha, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, e foi denunciado pelo pai da vítima.

O avô da criança, um idoso de 63 anos, foi preso por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O idoso é o principal suspeito do crime e será apresentado em audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Centro-Sul, ainda na tarde desta segunda.

Estupros

No último fim de semana, duas crianças foram vítimas de estupro n a noite de domingo (24) em bairros distintos de Manaus. Os autores do crime são membros das famílias. Um deles é avô de uma das vítimas.

