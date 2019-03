Vídeo: Aumentam crimes contra idosos em Manaus

Para denunciar crimes contra o idoso, basta ligar no disque idoso 165 | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Muitos chegam até a dizer que é a melhor idade. Mas ao chegar nesta fase, tempo de tranquilidade e paz, para alguns a vida vira um pesadelo.



Em 2017, a Delegacia do Idoso registrava uma média de 5 a 6 boletins de ocorrência por dia. Já em 2019 esse número já está entre 10 a 12 casos, um aumento de 50%. Os crimes mais cometidos contra os idosos são de agressões e apropriação de bens.

Nos últimos anos o disque idoso, que é coordenado pela Fundação Doutor Thomas, recebeu mais de doze mil denuncias.

Dados do IBGE apontam que no brasil existem mais de trinta milhões de idosos. E o número de ocorrências no Amazonas têm preocupado as autoridades. Para denunciar qualquer crime contra o idoso, basta ir à delegacia especializada, no bairro Parque 10, ou ligar no disque idoso, no número 165. A denúncia pode ser anônima.

