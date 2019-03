Homem é condenado a 30 anos de prisão por estupro de crianças no AM

Polícia recebeu denúncia no dia 29 de maio de 2017 | Foto: Erlon Rodrigues/PC

Manaus - O limpador de piscinas Jacson Barros de Souza, de 40 anos, foi condenado a 30 anos de prisão e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável, consistente na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra três vítimas, com idades entre 9 a 13 anos. Os abusos, segundo a denúncia, ocorreram dentro de um condomínio de classe média alta , na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O homem também foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral para cada uma das três vítimas. A decisão é do Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

De acordo com as investigações que embasaram a denúncia formulada pelo Ministério Público, os policiais civis chegaram até o infrator após denúncia anônima encaminhada à delegacia especializada, no dia 29 de maio de 2017. A denúncia informava que o homem aparecia em um vídeo abusando sexualmente de uma criança de 10 anos.

Ainda conforme as investigações, em 2014, Jacson havia trabalhado no condomínio de luxo como auxiliar de serviços gerais e, em maio de 2017, foi contratado pelo proprietário de uma das coberturas do prédio para fazer a limpeza da piscina do imóvel.

Jacson cometeu o estupro de vulnerável com mais duas meninas, sendo uma criança de 9 anos e uma adolescente de 13 anos. Durante depoimento, as vítimas confirmaram o abuso cometido pelo réu. O réu respondeu preso em todo o curso da Ação Penal, a qual tramitou sob segredo de justiça, nos termos do art. 234-B, do Código Penal Brasileiro (CPB).

