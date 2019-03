Preso homem que matou comerciante que não tinha cigarros para vender

Ferido com um corte no braço esquerdo, o suspeito foi encaminhado ao Hospital Geral de Maués Francisca Dinelli. | Foto: Divulgação

Maués - Por não ter cigarros à venda em seu estabelecimento, o comerciante Raimundo Parintins de Oliveira, de 37 anos, foi assassinado a terçadadas na madrugada desta segunda-feira (25). O suspeito do crime, identificado como Paulo César Matos Ferreira, 18, foi preso quando tentava fugir do local do crime. O caso aconteceu na comunidade Santo Antônio dos Moraes, zona rural de Maués, a 276 quilômetros de Manaus.

De acordo com policiais militares da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o crime aconteceu por volta das 2h da madrugada. A esposa da vítima e outra testemunha do crime relataram que o comerciante foi morto porque não tinha cigarros no mercadinho dele para vender ao suspeito. Armado com um terçado, Paulo César golpeou Raimundo, que tentou se defender. O comerciante, porém, não resistiu e acabou falecendo.

Após o ataque, o suspeito tentou fugir em uma embarcação, mas foi capturado depois que moradores da comunidade denunciaram o caso à equipe da 10ª CIPM. Ferido com um corte no braço esquerdo, Paulo César foi encaminhado ao Hospital Geral de Maués Francisca Dinelli. Depois de receber atendimento médico, o suspeito foi conduzido ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Paulo César foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele deve ficar à disposição da Justiça de Maués.

