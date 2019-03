Polícia Civil incinera 37 quilos de maconha do tipo skunk no Amazonas

O procedimento foi acompanhado por um promotor de Justiça | Foto: Divulgação

Jutaí - A Polícia Civil do Amazonas incinerou 37 quilos de maconha tipo skunk nesta segunda-feira (25), no município de Jutaí, distante 751 quilômetros de Manaus. A droga foi apreendida na última sexta-feira (22), no Porto de Jutaí, e foi incinerada na Olaria do Paulão, no bairro Mariano.

A apreensão da droga foi resultado de uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar em Jutaí. Durante a operação, uma mulher identificada como Nilza Cândido Malaquias, de 35 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

A incineração foi autorizada pelo juiz Samuel Pereira Porfirio, da Comarca de Fonte Boa. O procedimento foi acompanhado pelo promotor de Justiça Elanderson Lima Duarte. Conforme o gestor da 56ª Delegacia Interativa de Polícia, Ailton Bispods, a ação é resultado de um trabalho policial eficaz no lugar.

“Temos realizado diligências continuamente, com o objetivo de tirar de circulação as drogas no município, dando uma resposta positiva à população”, salientou.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Mulher é presa no Aeroporto de Manaus com droga na mala

Quadrilha é presa com 400 Kg de drogas na Zona Leste de Manaus