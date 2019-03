Força Tática desmonta 'distribuidora' de drogas na Chapada, em Manaus

Manaus - Três homens foram presos na noite desta segunda-feira (25), por tráfico de drogas, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar na Zona Centro-Sul de Manaus. Com eles, a PM apreendeu 10 tabletes de maconha tipo skunk, cerca de 200 pinos de cocaína, três balanças de precisão, um carro e uma moto. Os suspeitos e a materialidade do crime foram apresentados no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP).



De acordo com o tenente Carvalló, da Força Tática, um dos homens foi abordado em uma moto na avenida Sete de Setembro, no Centro. Com ele foram encontrados tabletes de maconha e pinos de cocaína.

"Depois de ser indagado pela polícia, o indivíduo relatou que outros dois comparsas estavam realizando entrega de drogas na rua Ceará, na Chapada. Fomos até o local indicado e abordados a dupla em uma Saveiro", explicou o tenente.

Drogas foram apreendidas com o trio | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Ainda segundo a polícia, a dupla relatou que teria mais droga escondida em uma casa na mesma rua. A PM foi até o local e encontrou mais tabletes de maconha e pinos de cocaína, além das três balanças de precisão.

"Consultamos o Sistema de Segurança do Estado e todos três tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. São reincidentes, e a gente espera que a Justiça cumpra o papel dela", completou Carvalló.

O trio foi apresentado no 12° DIP, onde devem aguardar audiência de custódia nesta terça-feira (26). Familiares de um dos presos estavam no local, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa. Durante a entrevista, um dos presos chegou a dizer que o material apreendido não era dele. "Isso aí [drogas] não é meu não", disse o suspeito.

