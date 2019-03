Homem é encontrado morto dentro de casa em Iranduba, no Amazonas

Iranduba (AM) - Um homem ainda não identificado, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (25), em uma casa localizada no quilômetro 6 da rodovia AM-070, que liga Manaus ao município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital). Os policiais militares lotados naquela localidade estão atendendo a ocorrência.

De acordo com um tenente do batalhão da PM de Iranduba, uma viatura está no local e estão aguardando o retorno dela para a base policial. "Existe a suspeita de latrocínio, mas só vamos poder confirmar com a volta da viatura para o batalhão com as informações concretas", disse o policial militar.

Mais informações em instantes.

