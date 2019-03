Após agredir a filha, vendedor de churrasco é morto a tiros em Manaus

Rua Mavarisco, no João Paulo | Foto: Divulgação





Manaus - O vendedor de churrascos Daniel da C. N., de 38 anos, foi assassinado com quatro tiros, no fim da noite desta segunda-feira (25), na rua Mavarisco, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com as informações repassadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime aconteceu por volta das 23h45. Daniel caminhava pela rua quando foi abordado por três homens.

Um dos suspeitos, em posse de um revólver calibre 38, se aproximou da vítima e disparou tiros à queima-roupa. O vendedor morreu no local.

O crime foi na última segunda (25) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Os assassinos fugiram sem serem identificados. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou a ser acionada, e no local constatou a morte.

O irmão da vítima informou à polícia que Daniel era usuário de drogas e tinha uma extensa ficha criminal. Na noite do último domingo (24), ele havia sido preso após agredir a própria filha.

Após os procedimentos do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A equipe da DEHS dará seguimento nas investigações em torno do crime.

