Vendedor assassinado era agressivo e recebia ameaças, diz família

Manaus - O industriário Carlos Alexandre Souza Pinheiro, de 39 anos, irmão do vendedor de churrasco Daniel da C. N., de 38 anos, morto a tiros no fim da noite dessa segunda-feira (25), conversou com o Em Tempo, nesta terça (26), e falou sobre o comportamento da vítima e as ameaças que recebia.

Daniel foi assassinado com três tiros no rosto , na rua Mavarisco, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo Carlos, o crime aconteceu em frente à casa de Daniel, que vendia churrasco no momento em que foi assassinado com três tiros no rosto.

“As testemunhas contam que os três homens chegaram em um carro preto, de modelo e placas ainda não identificados. Um deles pediu uma carteira de cigarro e, em seguida, meu irmão foi surpreendido com os tiros à queima-roupa. A minha sobrinha, filha do Daniel, uma adolescente de 12 anos, assistiu o crime”, informou Carlos.

"Acredito que ele tenha sido morto por vingança. Ele morava há três meses no local com a esposa e duas filhas, de 12 anos e 16 anos, após receber ameaças de morte enquanto morava na rua Londres, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste”, revelou Carlos.

Para ele, os criminosos acharam o endereço do irmão para se vingar. “Além de ser usuário de drogas, ele também era agressivo com as filhas e demais pessoas. Quando ficava devendo, ele cobrava com ignorância, conforme relatos dos vizinhos", explicou o industriário.

O velório e local do enterro do corpo da vítima não foram divulgados à reportagem.

