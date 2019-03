5 homens são presos após assassinato de agricultor em Iranduba

Crime foi na noite dessa segunda-feira (25) | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco homens foram presos na noite de segunda-feira (25), por policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Eles são apontados como os responsáveis pelo assassinato do agricultor Bernardo Fogassa , de 76 anos. A vítima foi morta por agressão física e arma branca na noite de ontem.

O crime ocorreu por volta das 20h38, no quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). Bernardo Fogassa teve a casa invadida pelos criminosos e foi encontrado morto horas depois no corredor do imóvel. Os objetos na casa estavam todos revirados.

A PM de Iranduba iniciou as buscas e prendeu cinco homens suspeitos de participação no assassinato. Outras três pessoas envolvidas no crime conseguiram fugir. O caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia DIP (DIP) do município.

