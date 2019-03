Trio suspeito de arrastão é preso após carro 'morrer' durante fuga

Um homem de 23 anos foi preso e dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de fazerem arrastão nas ruas do bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações polícia, o trio estava realizando arrastão em um veículo modelo Fiorino de cor branca. Eles foram abordados por uma viatura no bairro Adrianópolis, mas só foram alcançados, após o carro que eles estavam parar de funcionar, nas proximidades do Prosamim Gilberto Mestrinho, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

O jovem de 23 anos foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (Dip). Já os dois adolescentes foram para a Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

