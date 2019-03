Megaoperação contra tráfico de drogas prende mais de 60 pessoas no AM

Manaus - Uma megaoperação das forças de segurança do Amazonas prendeu 63 pessoas, apreendeu R$ 79 mil em espécie, além de uma tonelada de pirarucu, 3 armas e 140 relógios. Dois adolescentes também foram apreendidos. Os presos são suspeitos de terem envolvimento em diversos crimes, entre eles tráfico de drogas.

A operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (27), em todas as zonas da capital amazonense e contou com apoio de diversos órgãos. O efetivo total foi de mais de 800 servidores da segurança pública.

Segundo o secretário de segurança, a maior parte dos mandados é relativo ao crime de tráfico de drogas. "O objetivo é o combate aos crimes violentos, com enfase ao combate ao tráfico de drogas e homicídios. Nosso objetivo está sendo alcançado, com as pessoas sentindo mais segurança. São mais de 60 mandados e essa é uma operação que vem se desenrolando há três dias", disse.

Quadrilha

Uma quadrilha especializada em roubos de cargas foi desmantelada durante a ação. Os suspeitos são suspeitos de roubarem uma carga de relógios avaliada em R$ 140 mil. Entre todos, os mais 60 mandados de prisão e apreensão, estão 28 por tráfico de drogas, 16 por roubo e um por homicídio.

As demais prisões foram por crimes como furto, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, lesão corporal e venda ilegal de anabolizantes.

A operação também teve atuação no trânsito, onde foram apreendidas 55 motos, 47 CRLV (Licenciamento de Veículo), e foi aplicado 233 autos de infração. Esta é a nona operação de grande porte no Amazonas, realizada pela Secretaria de Estado de Segurança do Amazonas (SSP-AM). Outras operações integradas também ocorreram em Manacapuru e Lábrea.

Leia mais:

SSP-AM deflagra quinta fase da Operação Pilar em Manaus

Assaltantes são mortos por justiceiro desconhecido no Centro de Manaus