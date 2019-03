Grupo espanca família e sequestra homem para cometer roubos no AM

Manaus - Um homem de 38 anos foi sequestrado e obrigado a ser cúmplice de crimes na última terça-feira (26), na comunidade do Cacau-Pirêra, em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. O autônomo Wirley Viana da Rocha, de 38 anos, foi abordado na feira da comunidade por um grupo de quatro homens e um adolescente, armados com pistolas e facas.

Segundo o relato de Wirley, os suspeitos entraram no veículo onde espancaram os familiares de Wirley, incluindo sua tia, de 69 anos, seu pai, de 65 anos e sua filha, de 5 anos de idade. Em seguida, o grupo orientou que Wirley conduzisse o veículo até um ramal isolado, onde a família foi agredida mais uma vez. "Minha filha estava muito, mas muito nervosa, e eles ficavam batendo nela pra ela parar de chorar. Foi uma situação terrível", salientou.

Vítima quer que população saiba que a feira do Cacau Pirera não é segura | Foto: Victor Costa

Os familiares do autônomo foram abandonados no ramal e ele foi levado pelos infratores para cometer crimes no município. A vítima acredita que eles o levaram porque nenhum deles sabia como dirigir o veículo.



Captura



O grupo cometeu assaltos nos quilômetros 12 e 13, mas foram surpreendidos por um homem armado ao tentar roubar um mercadinho no ramal do Caldeirão. Os tiros disparados contra os infratores atingiu um dos suspeitos, que voltou imediatamente para o veículo enquanto a população capturava outro suspeito.

Os quatro criminosos obrigaram Wirley a fugir para Manaus em alta velocidade, onde acabaram sendo presos pela guarnição da PM em Iranduba. Dois dos infratores conseguiram escapar, e os outros três, inclusive o adolescente, foram capturados.

Veículo ainda possui marcas de sangue do suspeito baleado | Foto: Victor Costa

O criminoso baleado, sem identificação, foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Os três estão detidos no 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Iranduba, onde ficarão à disposição da Justiça.



