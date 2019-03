Homem é morto com tiro nas costas no bairro Nova Cidade

Manaus - Com um tiro nas costas, um homem foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (28), na rua 111, no conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. O local é o mesmo onde há exatos 11 dias, um motorista de transporte por aplicativos foi assassinado com quatro tiros.

De acordo com a 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado após uma denúncia anônima feira ao 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). A vítima estava de bruços em frente a uma residência.

Durante os procedimentos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), um par de sandálias da vítima foi encontrado a pouco metros do corpo, indicando que a vítima estava fugindo do assassino. No local, uma cápsula de munição de pistola calibre 380 milímetros foi recolhida.

Para a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Os moradores do conjunto relataram que traficantes da área estão executando pessoas com dívidas ou por estarem frequentando território dominado pela facção rival.

Moradores intimidados

Ao Portal Em Tempo , uma moradora, que preferiu não se identificar por medo de represálias, disse que muitos moradores são hospitalizados e ameaçados por traficantes de drogas. Segundo ela, não há policiamento ostensivo no conjunto.

"A polícia só vem aqui no conjunto quando tem morte. Vivemos no dilema da lei do silêncio. Muitos moradores saem para trabalhar ou estudar com medo. Aqui nessa rua passa muitas pessoas em direção a boca de fumo", disse.

Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime devem ajudar a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) na identificação dos assassinos.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Até o início desta manhã familiares não haviam feito o reconhecimento do corpo.

Leia mais:

Vídeo: Assaltantes invadem ônibus e levam mais de R$200 em Manaus

Assaltantes invadem ônibus, roubam passageiros e fogem em Manaus