Homem grita 'não sou eu' enquanto é baleado por criminoso, em Manaus

Manaus - O chapeiro Gualmir Antônio de Almeida e Silva, de 24 anos, morreu após ser alvejado com um tiro nas costas na madrugada desta quinta-feira (28). A vítima estava com amigos em um lanche, próximo ao Terminal de Integração 5 (T5), na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, Gualmir foi surpreendido por um homem que entrou no estabelecimento comercial e, em seguida, efetuou um tiro. O primeiro disparo falhou e, a vítima correu dizendo "não sou eu".

Mesmo assim, o assassino saiu em perseguição e efetuou o segundo tiro, que atingiu nas costas da vítima. O suspeito fugiu sem ser identificado. Gualmir foi socorrido por um amigo e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, onde morreu minutos depois.

Ao Portal Em Tempo , Francisco Magalhães, de 35 anos, disse que o cunhado não tinha envolvimento com crimes. Natural de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), Gualmir atualmente trabalhava como chapeiro.

"Ainda sabemos de nada. Recebemos uma ligação que Gualmir tinha falecido no hospital após ser baleado. Nós termos informações se ele estava recebendo ameaça ou devendo alguém. O que posso falar é que Gualmir era uma boa pessoa", disse.

A irmã da vítima, Taiany Virginia Almeida da Silva Rolim, de 30 anos, que aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), disse que o sepultamento será no município de Maués. A vítima deixou três filhas menores de 18 anos.

Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime devem ser solicitadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o crime.

