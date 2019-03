Quadrilha dos rios é presa e 300 kg de maconha são apreendidos no AM

O resultado da ação foi divulgado nesta quinta-feira (28) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Amaturá - 300 quilos de maconha do tipo "skunk" foram apreendidos e quatro homens presos, durante uma ação policial desencadeada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em conjunto com a equipe do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), em Amaturá (município distante 909 km de Manaus). O resultado da ação foi divulgado nesta quinta-feira (28) pela Polícia Civil do Amazonas, durante coletiva de imprensa na capital.

Conforme a polícia, foram três meses de investigação até que a quadrilha finalmente fosse capturada na última segunda-feira (25), por volta das 5h, no rio Solimões, em Amaturá.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, os policiais civis receberam informações anônimas de que um carregamento de drogas seria transportado por via fluvial. O entorpecente, conforme o denunciante, havia saído de Tabatinga e tinha como destino o município de Tefé, na região do "Alto Solimões".

O quarteto foi autuado em flagrante por tráfico de drogas | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Realizamos o monitoramento dos suspeitos ao longo do fim de semana. As equipes policiais interceptaram uma embarcação com sacos grandes. Na revista foram encontrados os tabletes com o entorpecente", comentou Paulo Mavignier.

Foram presos o colombiano Exenhower Vergara Garay, de 37 anos; Rivelino Barbosa Gomes, de 39 anos; Willas Mangabera da Silva, de 35 anos, e Nilton Sales Oliveira, de 26 anos. A droga apreendida com o quarteto estava escondida embaixo de uma lona.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Lázaro Ramos, ressaltou que outras operações estão programadas na região para identificar outras rotas.

"Foi um trabalhado do serviço de inteligência. É mais uma etapa do nosso trabalho de coibir a entrada de drogas na capital", explicou.

Os quatro homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.

*Edição: Isac Sharlon

