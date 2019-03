Operação ‘Luz da Infância’ prende consultor de informática em Manaus

Delegada Joyce Coelho | Foto: Josemar Antunes

Manaus – A quarta fase da operação “Luz da Infância”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), resultou na prisão de um consultor de informática de 51 anos, em Manaus. A ação de combate contra crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet mobilizou mais de 1,5 mil policiais de 26 Estados e do Distrito Federal (DF). Pelo menos 106 pessoas já haviam sido presas e o número deve aumentar ao longo do dia.

A força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) cumpre 266 mandados de busca e apreensão. Durante a operação vários materiais digitais contendo cenas de pornografia infantil foram apreendidos. Desde as primeiras horas da manhã, as equipes policiais procuravam autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

Em Manaus, um consultor de informática de 51 anos foi preso por volta das 6h, em um condomínio de apartamentos, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte. Outros dois mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos em endereços distinto de investigados, sendo no bairro São Lázaro, Zona Sul, e outro em um condomínio de apartamentos, localizado na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a quarta fase da operação “Luz da Infância” teve por missão proteger as crianças e posteriormente prender os autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

“A operação tem como missão desestimular esse tipo de crime que corrompe a infância e acaba com a vida e dignidade sexual das nossas crianças. Essa já é a quarta fase da operação e cada vez mais tem algo diferente. Três mandados foram cumpridos na capital com uma prisão. Um dos alvos foi preso em flagrante. No imóvel de um dos homens identificados, foi possível encontrar um vasto material contendo cenas de abuso sexual infantil. Ele recebeu voz de prisão e todo material eletrônico foi apreendido para averiguação”, explicou a delegada.

Joyce ressaltou, ainda, que o homem não tem passagens pela polícia e o crime de armazenamento de imagens é afiançável. A autoridade disse que será arbitrada fiança de dez salários mínimos. Caso não seja pago o valor dentro de 24 horas, ele será apresentado em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul.

A operação desencadeada é decorrente de cooperação mútua entre a diretoria de Inteligência e a diretoria de Operações, ambas vinculadas à Secretaria de Operações Integradas do MJSP. Houve também colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega, em Brasília (US Immigrationand Customs Enforcent-ICE), que ofereceu cursos e capacitações que subsidiaram as quatro fases da operação “Luz na Infância”.

O consultor de informática foi autuado em flagrante por armazenar fotografias, vídeos ou outra forma de registro que continham cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes.

| Foto: Josemar Antunes

Confusão

Durante a coletiva de imprensa, um policial civil iniciou uma discussão com um homem acusado de estupro. Com insultos e dedo na cara do suspeito, o servidor teve que ser contido por policiais civis da Depca. Ele dizia: "Tu estuprou minha filha de 17 anos seu "safado".. O suspeito estava acompanhado de um advogado e não fazia parte da operação "Luz da Infância".

Edição: Isac Sharlon

Veja a reportagem da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Mei Shapiama/TV Em Tempo

