Adolescente com extensa ficha criminal diz que matou após levar tapa

O suspeito foi apreendido, seis dias após o homicídio, na noite desta quarta-feira (27), nas proximidades da "Bola do Produtor" | Foto: divulgação

Manaus - Um adolescente de 16 anos, apontado pela Polícia Civil como o autor do assassinato de Ítalo Martins Jorge da Silva, de 21 anos, foi apresentado, na tarde desta quinta-feira (28), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu no dia 22 de março desse ano, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, e a vítima foi executada com um tiro à queima-roupa no rosto .

O suspeito foi apreendido, seis dias após o homicídio, na noite dessa quarta-feira (27), em um posto de combustível, localizado na avenida Autaz Mirim, nas proximidades da "Bola do Produtor", bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A apreensão do adolescente ocorreu em cumprimento da ordem judicial expedida pela juíza Barbara Marinho Nogueira, da Vara do Juizado Infracional da Infância e da Juventude.



Conforme o titular da DEHS, delegado Paulo Martins, o assassinato foi motivado porque o suspeito tinha se desentendido com a vítima. Ele conta que Ítalo teria o agredido e o ameaçado com uma arma de fogo.

"O adolescente alega que a motivação do assassinato seria porque a vítima teria dado um tapa no rosto dele, durante uma discussão dias antes do crime. Após sofrer a agressão, ele se armou, esperou a oportunidade e matou a vítima em pleno a luz do dia, sem preocupação", disse o delegado.

O delegado ainda explicou que o adolescente já possui passagem pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo.



"Ele está envolvido em um roubo ocorrido no dia 17 de novembro de 2018, que teve como vítima uma empresária de 41 anos. Na ocasião, a vítima iria receber o valor de R$ 40 mil em uma empresa. O adolescente e outro comparsa, que já esta sendo investigado pela polícia, subtraíram o dinheiro e ainda balearam a vítima.

"A mulher ficou ferida e com sequelas, perdeu a movimentação de um dos braços, devido ao tiro. Triste ver uma situação onde um adolescente com apenas 16 anos já comete crimes tão brutais. É um jovem que percebemos que não quer se ressocializar, teve oportunidades mas insiste em praticar crimes", informou Paulo Martins.

Alex foi indiciado por homicídio. Ao término dos trâmites cabíveis na DEHS, ele será encaminhado para a Deaai, onde os procedimentos serão finalizados.

Edição: Isac Sharlon

