Idoso é baleado no pescoço ao tentar fugir de assaltantes em Manaus

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - Um idoso de 69 anos, identificado como Jonas C. O., foi baleado com um tiro no pescoço durante uma tentativa assalto na rua Santa Clara, comunidade Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O caso ocorreu na note dessa quarta-feira (28).



Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 20h, o idoso foi abordado por dois assaltantes, que estavam em uma motocicleta, de características não informadas. Armados com revólver, a dupla tentou roubar o celular da vítima, que correu para a residência onde mora e acabou sendo baleado durante o trajeto.

Os criminosos fugiram sem serem identificados. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. Segundo a Polícia Militar, o idoso está internado em estado grave.

A reportagem aguarda o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), sobre o atual quadro de saúde do paciente.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, porém não localizaram nenhum suspeito do crime. A tentativa de latrocínio deve ser investigada pela Polícia Civil.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Grupo espanca família e sequestra homem para cometer roubos no AM

Assaltante de micro-ônibus 'teve atitudes de psicopata', diz vítima