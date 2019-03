Idoso é preso após estuprar criança de 10 anos na Zona Norte de Manaus

O idoso foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. | Foto: Divulgação

Manaus - Após estuprar uma criança de 10 anos, um idoso de 69 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (28). O crime aconteceu na rua Monte Branca, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o suspeito foi detido por volta de meia-noite por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária. De acordo com o Boletim, quando a guarnição chegou ao local, a população estava revoltada, e havia tentado agredir o homem.

Não há informações sobre as circunstâncias do crime. No documento não estava especificado se o autor tem algum grau de parentesco com a vítima. Ainda de acordo com o BO, na Depca foram solicitadas as periciais técnicas, como a de conjunção carnal e coito anal.

A criança foi encaminhada para acompanhamento psicossocial. Já o idoso foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis na especializada, ele foi levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

