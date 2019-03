'Soldado' do CV escapa da morte no Ramal do Brasileirinho, em Manaus

Manaus - Um integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) sofreu tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (28), após ser sequestrado por integrantes da facção Família do Norte (FDN), em uma rua do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele foi levado para o Ramal do Brasileirinho, no mesmo bairro, mas conseguiu fugir da execução e foi socorrido por populares.

De acordo com policiais militares do posto da PM no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, para onde a vítima foi levada dentro de um carro particular, em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que a vítima tem uma ficha policial extensa, com pelo menos 11 passagens pela polícia por diversos crimes.

"Conforme ele relatou pra gente, os caras levaram ele para o ramal depois de sequestrá-lo, e iam executar ele. Após um descuido dos membros da facção rival, ele conseguiu fugir, mas ainda foi alvejado com três disparos que atingiram o tórax, as costas e o braço", disse o policial militar que preferiu não se identificar.

A vítima foi identificada tem 29 anos, e recebe atendimento médio na unidade hospitalar. O estado de saúde não foi revelado para a reportagem que estava presente no HPS Platão Araújo. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Edição: Lucas Vítor Sena

