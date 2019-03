Detento tenta fugir ao ser levado para audiência em fórum, no Amazonas

Manaus - Um detendo tentou fugir enquanto era conduzido para uma audiência de instrução no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, mas acabou sendo recapturado. O fato aconteceu na manhã da sexta-feira (29). A perseguição mobilizou mais de dez policiais militares e agente penitenciários e durou aproximadamente meia hora.



O interno, que não teve o nome divulgado, aproveitou o exato momento em que saia do veículo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para tentar escapar. Após sair do domínio dos guardas, o detento ainda pulou muros dos órgãos localizados no entorno do fórum, como da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

Chovia forte no momento da ação. Ele acabou sendo preso no estacionamento do TRE-AM. Em nota, a Seap informou que o interno cumpre pena no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e passará por um Conselho Disciplinar. Entre as punições previstas está a suspensão de visitas por até 30 dias.

Nota

Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) informou que durante a operação de captura foram feitos dois disparos de advertência. Não houve feridos.

O Tribunal destaca que está empenhado em articular, junto com as demais autoridades da área de Segurança, a implantação do sistema de audiências por meio de videoconferência, por considerar que esta é uma ferramenta importante para diminuir a necessidade de transporte de presos entre a unidade prisional e as unidades judiciárias, a fim de participar dos atos processuais reduzindo custos com esta logística e, principalmente, ampliando a segurança dos entes envolvidos.

Leia mais:

Dois celulares são encontrados em unidade prisional de Manaus