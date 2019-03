8 homens são presos e polícia apreende drogas e arma de fogo em Manaus

Manaus - Policiais militares prenderam oito homens, incluindo um que estava com mandado de prisão em aberto por homicídio, e apreenderam dois adolescentes entre quinta-feira (23) e na madrugada de sexta-feira. Dois veículos foram recuperados momentos após serem roubados.

Após uma denúncia sobre tráfico de entorpecentes, um homem de 31 anos foi preso por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no Distrito do Cacau Pirêra, município de Iranduba. Com ele, a polícia apreendeu uma balança de precisão eletrônica, uma espingarda caseira de calibre 28, uma porção de maconha, uma porção de cocaína e duas porções de oxi.

Na zona norte da capital amazonense, policiais prenderam um homem na rua Nossa Senhora do Carmo, no bairro Cidade de Deus, em posse de oito trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular. Ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos legais.

Ainda na zona norte de Manaus, um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas na rua dos Bem-Te-Vis, na Comunidade Gustavo Nascimento, no bairro Cidade de Deus. Conforme a polícia, o menor estava em posse de 15 trouxinhas de cocaína, seis trouxinhas de oxi, uma balança de precisão, além de R$ 28 em espécie. O adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Na zona leste, um homem de 20 anos foi preso por militares da 14ª , na rua Samambaia, bairro Jorge Teixeira, com nove trouxinhas de oxi. O suspeito foi encaminhado ao 14º DIP para os procedimentos cabíveis.

Um homem de 25 anos foi preso por policiais da 30ª Cicom após o sequestro de um homem no Conjunto Canaranas. Segundo a polícia, o suspeito e três comparsas, que conseguiram fugir, levariam a vítima para o Ramal do Brasileirinho para ser executado. A vítima se jogou do veículo em movimento, na rua Pirarucu, no bairro Jorge Teixeira 4ª etapa. Os infratores atiraram contra ele, atingido os braços e o tórax. Uma viatura que fazia o patrulhamento nas proximidades conseguiu prender um dos infratores e o conduziu à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A vítima foi encaminhada a um hospital.

No Centro, policiais do ciclopatrulhamento prenderam dois homens, de 19 e 23 anos, e apreenderam um adolescente, de 16, na Praça da Saudade. Durante revista, a polícia encontrou um recipiente de vitamina C com 32 porções de oxi, um aparelho celular e R$ 42,75 em espécie.

Com um mandado de prisão em aberto por homicídio, Roberto Felipe Rodrigues de Melo, 19 anos, foi preso por policiais da 24ª Cicom, no Boulevard Álvaro Maia, bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus.

Nesta sexta-feira, um homem de 20 anos foi preso na rua Belford Roxo, Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O suspeito estava em frente a casa dele quando foi abordado por miliares da 30ª Cicom. Com ele, a polícia encontrou uma pedra de oxi, uma porção grande supostamente de maconha tipo skunk, três pedras supostamente de oxi, três porções supostamente de pasta base de cocaína, além de R$ 288 em espécie.

Veículos localizados

Na noite desta quinta-feira (28/3), uma motocicleta foi localizada por policiais da 25ª Cicom, na rua Nestor Paz, no Bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da cidade. Na zona oeste, policiais da 8ª Cicom localizaram uma motocicleta abandonada na avenida Coronel Cirilo Neves, Compensa. Os veículos haviam sido roubados momentos antes.

