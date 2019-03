Dupla é presa no Distrito de Balbina com drogas

De acordo com o policial, a dupla foi localizada na rua Benjamin Constant da Vila Atroari, no Distrito de Balbina. Walter Cleidson foi o primeiro a ser abordado | Foto: Divulgação

Manaus- Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Polícia de Presidente Figueiredo, sob o comando do delegado Valdnei Silva, prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (28), Messias Tavares da Silva,(19), e Walter Cleidson Pereira Lagos, 21, conhecido como “Folha”, comercializando drogas em via pública no Distrito de Balbina, em Presidente Figueiredo .

De acordo com o policial, a dupla foi localizada na rua Benjamin Constant da Vila Atroari, no Distrito de Balbina. Walter Cleidson foi o primeiro a ser abordado. Com ele os policiais civis apreenderam uma porção de substância com características de droga, 137 gramas de cocaína, 13 gramas de maconha, R$ 950 em espécie, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e material para embalo de substâncias entorpecentes.

Já Messias foi preso portando 11 trouxinhas de oxi, seis trouxinhas de maconha e R$ 105 em espécie. Com o jovem foi apreendido, ainda, um aparelho celular da marca Samsung. A dupla foi conduzida à 37ª DIP, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos trâmites legais, Messias e Walter serão mantidos na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Família mata e mutila namorado de filha por não aceitar relação

Assaltante de micro-ônibus 'teve atitudes de psicopata', diz vítima

Presa advogada apontada como 'braço jurídico' do Comando Vermelho