Assaltos a ônibus em Manaus: bandidos atacam até com o raiar do sol

Manaus - "Somos aterrorizados a qualquer hora do dia", desabafou uma das vítimas que foram roubadas no final da madrugada desta sexta-feira (29), um rodoviário de 37 anos, na linha de ônibus 640, da empresa Eucatur. O caso ocorreu por volta das 5h45, na avenida Max Teixeira, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

O homem informou ao Em Tempo, que quatro suspeitos, todos vestidos com roupas sociais, embarcaram no coletivo, no T1, localizado na avenida Constantino Nery, Centro. Infiltrados no meios de outros passageiros os criminosos esperaram um momento oportuno e anunciaram o assalto, na avenida Torquato Tapajós.

"Eles estava todos armados, um com uma pistola, outro com arma caseira, havia um suspeito que aparentava ser adolescente e usava uma machadinha para ameaçar os passageiros. O quarto suspeito rendeu o motorista com um terçado", contou o rodoviário.

Rota de fuga

Após roubar pertences dos passageiros e aproximadamente R$ 100 da renda do coletivo, os suspeitos fugiram para uma área de mata na avenida Max Teixeira. O local é rota de fuga e os criminosos costumam aproveitar a área para cometerem delitos e fugirem.

"Esse trecho é um ponto critico, os assaltantes sempre fogem por ali. Eles se aproveitam da fragilidade da polícia e amedrontam os trabalhadores", disse o rodoviário que pedir para permanecer anônimo.

Conforme o relatório do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), uma equipe da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência, porém não localizou nenhum suspeito. As vítimas foram orientadas registrar Boletim de Ocorrência (BO).

"Apenas sete vítimas foram registrar o caso no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na delegacia ainda não queriam nos atender porque estavam sem sistema, disseram que não era responsáveis pela área onde ocorreu o crime, após ameaçarmos chamar a imprensa eles registraram o caso", criticou o rodoviário.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

