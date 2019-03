Holandês é preso suspeito de estuprar criança de 2 anos

A Polícia Militar do Ceará prendeu um holandês de 75 anos após receber denúncia de estupro de vulnerável na madrugada dessa sexta-feira (29). A mãe de uma menina de dois anos ligou para a Polícia alegando ter visto o homem tocar as partes íntimas de sua filha enquanto esta dormia. Caso aconteceu no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Ainda de acordo com a mãe da criança, ela teve um relacionamento amoroso com o homem estrangeiro anos atrás. No entanto, atualmente são apenas amigos e dividem uma casa.

O suspeito já responde, no Ceará, por crimes sexuais, sequestro e cárcere privado. Isso porque ele já havia sido autuado em flagrante, em 2004, também por estupro de vulnerável.

Desta vez, ele foi levado à sede da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For), onde foi ouvido. Ele negou as acusações e o caso foi transferido para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). A Polícia Militar do Ceará não divulgou a identidade do suspeito.

Leia mais:

Idoso é preso após estuprar criança de 10 anos na Zona Norte de Manaus

Adolescentes infratores recebem atendimento psicossocial no AM