Você viu essa mulher? Ela assaltou uma clínica no Centro de Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de uma mulher, ainda não identificada pela polícia, suspeita de envolvimento em furto, ocorrido na manhã da última terça-feira (26), em uma clínica de radiologia e diagnóstico, situada na rua Tapajós, bairro Centro, zona sul da cidade.

Conforme o delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), a mulher e um homem, também não identificado, foram até a clínica se passando por pacientes. Na ocasião, a suspeita atuou distraindo os funcionários do local fazendo perguntas, enquanto o homem adentrou uma sala reservada da clínica e subtraiu três cabos transdutores, que estavam conectados a um aparelho de ecocardiograma, avaliados em torno de R$ 60 mil.

Polícia pede ajuda para encontrar a mulher | Foto: Divulgação

Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização da dupla, entrar em contato com as equipes da Derfd pelos números: (92) 99148-5290.

Delações também podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Guilherme Torres.

A Derfd está situada na rua Sete de Abril, antiga rua J, segunda etapa do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

