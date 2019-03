Mãe encontra filho amarrado e morto em cima de cama, em Manaus

Manaus - O cabeleireiro Augusto Figueiredo dos Santos, de 37 anos, conhecido como "Paty", foi encontrado morto com as mãos e pés amarrados, na manhã deste sábado (30), dentro da casa onde morava, na rua Vitória Beatriz, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. A vítima apresentava sinais de estrangulamento.

De acordo com a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mãe da vítima encontrou o corpo em cima da cama amarrado com fios e acionou a polícia. O quarto do imóvel estava todo revirado. A chave da residência e o celular da vítima não foram encontrados no local.

A Polícia Militar foi acionada para o local | Foto: Josemar Antunes

Os familiares estiveram acompanhando o trabalho da polícia. A irmã da vítima, que preferiu não se identificar, disse que recebeu uma ligação do cabeleireiro por volta das 22h30 de sexta-feira (29). Na conversa, "Paty" disse que estava fazendo café para uma pessoa, que chamou de "Amore".

Testemunhas relataram à polícia que "Paty" foi visto entrando no imóvel por volta das 23h, juntamente com três homens. Segundo os vizinhos, o trio não costumava visitar o cabeleireiro.

O delegado Vinícius Silveira, plantonista do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), esteve no local e informou que a autoria do assassinato ainda não foi identificada. A casa da vítima funcionava como salão de beleza.

A vítima apresentava sinais de estrangulamento | Foto: Josemar Antunes

"A família informou que Augusto morava sozinho na casa. Até o momento não há informações sobre a identidade dos autores do crime", disse.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve na cena do crime para coletar informações do caso. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

