Preso trio que roubava veículos no AM para revender em outros estados

Manaus – Após investigação de três meses, a operação “Estelião”, deflagrada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), prendeu três homens de uma organização criminosa especializada no esquema de roubo e venda de veículos para outros estados do Brasil. Durante a ação, sete carros foram recuperados.

Ao logo da operação, realizada na noite de sexta-feira (29), foram presos o venezuelano Alberto Jose Ibarra, de 25 anos; Aquiles Alves Lira, de 36 anos, e Darlisson da Silva Gonçalves, de 35 anos, conhecido como “Dadá”, responsável por encomendar e pagar pelos veículos roubados e clonados.

O trio foi localizado em uma oficina na rua Tarumã, na comunidade Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, o grupo usava uma oficina automotiva para adulterar os veículos roubados ou furtados em Manaus, que seriam levados para outro estado.

Delegado Cícero Túlio, titular da Derfv | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, a prisão do trio foi um desdobramento da operação “Estelião”, deflagrada em fevereiro deste ano, onde 15 pessoas foram presas por estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa e falsificação de documento público.

“As investigações se intensificaram e conseguimos identificar a participação do “Dadá”, que é bastante conhecido da Polícia Civil do Amazonas e também de outros estados. “Dadá” já foi preso por integrar organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos. Ele era uma das cabeças da organização criminosa. Sua função era fazer a conexão entre Amazonas e outros estados, além de recrutar as pessoas para realizar a adulteração e clonagem de chassis desses veículos”, explicou o delegado Cícero Túlio.

O delegado Cícero Túlio destacou que as investigações apontam também a participação do venezuelano na negociação de entorpecentes para serem enviadas para o país de origem, além de organizar tráfico de pessoas para a exploração sexual no Amazonas.

Um dos presos usava tornozeleira eletrônica | Foto: Josemar Antunes

A autoridade informou, ainda, que Aquiles também é conhecido pela polícia e de agentes da Segurança Pública do Amazonas. Ele já responde há cinco processos por roubo e possui duas condenações criminais. Há dois meses Aquiles saiu do sistema prisional e estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica.

Durante a operação, que também contou com a equipe do Núcleo Especializado em operações de Trânsito (Neot), foram recuperados sete veículos que na oportunidade também serviram para transportar drogas escondidas.

Alberto, Aqulies e Darlisson foram autuados em flagrante por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis, os três homens serão levados para audiência de custódia no Fórum ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.

