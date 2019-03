Cinco pessoas da mesma família são mortas em chacina no interior do AM

Manaus – Cinco pessoas da mesma família foram assassinadas na noite de quinta-feira (28), na comunidade de Tapira, Zona Rural do município de Beruri (distante 173 quilômetros de Manaus). As vítimas foram mortas a golpes de faca e marretadas.

Entre os mortos estão Lucivaldo de Oliveira, de 22 anos, a mulher dele, identificada como Mônica de Almeida Lima, de 21 anos, e os filhos do casal, Alexandro de Oliveira Brasil, de 2 anos, e Suelen de Lima Brasil, de 4 anos, além do sobrinho do casal, Marcos de Oliveira Santos, de 11 anos.

Os corpos foram encontrados por volta das 20h após vizinhos irem até a casa que estava com a janela aberta. À polícia, os comunitários disseram que ouviram barulhos no imóvel e a presença de três pessoas desconhecidas. A residência teria sido invadida pelos assassinos.

Lucivaldo foi morto dentro de uma rede onde dormia e teve a garganta cortada. A mulher dele foi atingida com várias facadas pelo corpo. Já as crianças foram mortas a golpes de marreta, principalmente na região da cabeça.

Logos após a chacina, uma equipe de investigação da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Beruri, se deslocou para a comunidade que fica a seis horas de lancha do município.

Ao Portal Em Tempo , um investigador da Polícia Civil, que preferiu não se identificar, disse que há duas linhas de investigação. Uma delas seria um possível envolvimento do casal com o tráfico de drogas e a outra seria latrocínio (roubo seguido de morte).

Os corpos das cinco vítimas foram levados na madrugada deste sábado (30) para Beruri, onde posteriormente foram enviados para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

