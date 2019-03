Briga entre grupos rivais acaba com adolescente morto a facadas no AM

Maués - Durante uma briga entre grupos rivais, u m adolescente de 14 anos foi assassinado a facadas na noite desta sexta-feira (29), em Maués (276 quilômetros de Manaus). O foragido do sistema prisional do município , conhecido como "Gigante", apontado pela pela população como um dos envolvidos no crime, foi preso. Um outro suspeito continua foragido.

Conforme informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime foi motivado por um raxa entre grupos rivais. A vítima foi atacada em uma praça de alimentação, localizada no Centro de Maués. O adolescente recebeu várias facadas e morreu no local.

Ainda conforme de acordo com a 10ª CIPM, Gigante estava quatro meses foragidos do sistema prisional. Ele foi denunciado por moradores do município, que informaram para a policia o paradeiro dele. O suspeito foi encontrado, em uma casa, na rua Bruno Maciel, bairro Santa Luzia, Zona Leste de Maués.



O foragido foi encaminhado à 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), que deve tomar as providências cabíveis. A polícia continua realizando buscas pelo autor do crime e outros envolvidos.

