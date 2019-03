Mulher mata namorada com facada no coração por ciúmes, em Manaus

Manaus – Uma jovem de 18 anos foi assassinada na noite de sábado (30), por volta das 20h40, na rua Vicente Lauria, no Beco Parintins, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. A estudante Thamylis dos Santos Campelo morreu com uma facada no coração desferido pela própria companheira. O motivo do crime, segundo a polícia, seria ciúmes.

À polícia, testemunhas relataram que o casal estava dentro de casa quando iniciou uma discussão. Durante a briga, a mulher, identificada pela polícia como Mikaella Samara Bastos, de 25 anos, pegou uma faca e atingiu o peito de Thamylis. A jovem morreu no local.

O pai da jovem assassinada, Carlos Alberto de Jesus Campelo, contou para a polícia que a filha estava sendo paquerada por um homem e Mikaella teria ficado com ciúmes.

A suspeita foi presa horas depois por policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ela foi levada ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após os procedimentos , Mikaella foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apresentar a suspeita durante coletiva de imprensa na próxima segunda-feira (1º).

O corpo de Thamylis foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

Leia mais:

Cinco pessoas da mesma família são mortas em chacina no interior do AM

Briga entre grupos rivais acaba com adolescente morto a facadas no AM