Trio envolvido em chacina no Amazonas é preso e confessa crime

Manaus - Antônio Carlos Ferreira dos Santos, de 22 anos, e os irmãos Marinilson Maciel dos Santos, de 20 anos e Pedro Maciel dos Santos, de 18 anos, foram presos na manhã deste domingo (31). Eles são suspeitos de matar cinco pessoas da mesma família , em uma comunidade em Beruri (a 173 km de Manaus).

O trio foi preso durante uma ação evolvendo policiais civis e militares em Manacapuru, nas proximidades da Feira da Liberdade, após denúncias anônimas.

Eles foram reconhecidos por mototaxistas. As imagens dos suspeitos foram divulgadas no início da tarde de sábado (30), pela 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Beruri.

O delegado Rodrigo Torres, titular da delegacia de Manacapuru, disse ao Portal Em Tempo que as equipes policiais, ao tomarem conhecimento da denúncia, fizeram o cerco no local.

Os suspeitos tentaram fugir ao perceberem a presença dos policiais. Dois foram presos pela guarnição da PM. O terceiro foi preso após ser agredido pelos populares. Todos confessaram o crime.

“Com a divulgação das fotos dos suspeitos na imprensa, nos grupos de WhatsApp e Facebook, a população reconheceu e fez a denúncia. As equipes realizaram o cerco e conseguiram prender o trio. Eles confessaram o crime e o motivo está relacionado com o tráfico de drogas”, explicou o delegado Rodrigo Torres.

A prisão dos suspeitos ocorreu nas proximidades da Feira da Liberdade | Foto: Divulgação

Após os procedimentos na unidade policial de Manacapuru, Antônio Carlos, Marinilson e Pedro foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em Manaus.

Entenda o caso

Na última quinta-feira (28), os corpos de Lucivaldo de Oliveira, de 22 anos, Mônica de Almeida Lima, de 21 anos, Alexandro de Oliveira Brasil, de 2 anos, Suelen de Lima Brasil, de 4 anos (filhos do casal), e Marcos de Oliveira Santos, de 11 anos (sobrinho do casal), foram encontrados por volta das 20h após vizinhos irem até a casa.

Os vizinhos relataram que a janela estava aberta e os corpos estavam espalhados pelos cômodos do imóvel. À polícia, os comunitários disseram que ouviram barulhos no imóvel e a presença de três pessoas. A residência teria sido invadida pelos assassinos.

Lucivaldo foi morto dentro de uma rede onde dormia e teve a garganta cortada. A mulher dele foi atingida com várias facadas pelo corpo. Já as crianças foram mortas a golpes de marreta, principalmente na região da cabeça.

Logos após a chacina, uma equipe de investigação da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Beruri, se deslocou para a comunidade de Tapira, que fica a seis horas de lancha do município, onde deu início às investigações no entorno do caso.

