Promotor de evento é executado durante festa no Almirante, em Manaus

Manaus - Durante a gravação do DVD de uma banda de forró, o promotor de eventos Rafael Henrique da Silva Lobo, de 26 anos, foi assassinado com três tiros na madrugada desta segunda-feira (1°). O crime ocorreu por volta das 3h45, na casa de show Almirante Hall, na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, entraram por um terreno ao lado da casa de show e seguiram para a área da festa sem levantar suspeitas.

Pelo menos 4 mil pessoas prestigiavam a gravação do 1° DVD do cantor de forró Felipe Salles. Durante a queima de fogos, um dos suspeitos, que chegou ainda conversar com Rafael horas antes do crime, se aproximou e efetuou três tiros contra a vítima. Rafael era o organizador do evento e morreu no local.

O homem foi morto com três tiros | Foto: Josemar Antunes

Após os tiros, houve correria e pânico nas dependências da casa de show. Várias pessoas foram pisoteadas e ficam feridas. Uma das vítimas foi Sandy Nogueira, de 20 anos, que ficou machucada no tumulto.

Ainda assustada a jovem contou ao Portal Em Tempo que a casa estava com superlotação e muitas pessoas caíram após os tiros.

"Eu estava com a minha irmã de 19 anos e um amigo de 21 anos. Tudo ia muito bem até que houve os disparos. O assassino aproveitou a queima de fogos para não chamar atenção. Depois o atirador e os comparsas fugiram em meio a multidão. Na hora do desespero, joguei a minha irmã no palco. Estou assustada até agora e não pretendo mais voltar no local por conta da falta de segurança", disse.

Uma equipe da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), esteve na cena do crime para recolher vestígios deixados pelos criminosos. O perito Bráulio Pedrosa informou que a vítima foi morta com um tiro na cabeça e dois nas costas.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também estiveram no local levantado informações sobre a identidade dos autores do assassinato.

De acordo com informações repassadas pelas testemunhas para a equipe de investigação, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O crime foi motivado por briga entre membros de facção criminosa.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O caso será investigado pela DEHS. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia identificar os criminosos.

Agressão

Um cinegrafista da Rede Amazônica foi agredido quando capitava imagens no local. Aproximadamente oito membros da família da vítima ainda quebraram o equipamento do profissional.

Policiais militares interviram a agressão física. Ninguém foi preso. O cinegrafista registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) e, em seguida, realizou exames de corpo de delito no IML.

