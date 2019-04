Corpo é achado dentro de caminhão de lixo durante coleta no Educandos

Manaus – Em posição fetal, o corpo de um homem não identificado foi encontrado dentro de um caminhão coletor de lixo, na manhã desta segunda-feira (1º), na avenida Presidente Kennedy com a rua São Francisco, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. A vítima estava dentro de um saco de lixo com o pescoço degolado e amarrado.

De acordo com o tenente Ferrari, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo da vítima foi encontrado durante a coleta de lixo. Um dos profissionais da limpeza percebeu uma perna humana e avisou os demais colegas. Em seguida, a polícia foi acionada e isolou o local do crime.

“Os coletores de limpeza disseram que recolheram o lixo anteriormente em frente ao Banco do Brasil. Ao retirarem outros sacos de lixo, em outro ponto da via, perceberam a perna de uma pessoa e acionaram a polícia”, explicou.

O corpo foi encontrado por funcionários de limpeza | Foto: Raphael Tavares

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), o homem apresentava um corte profundo no pescoço e sinais de tortura. A vítima estava com mãos e pés amarrados com cordas. O homem, com idade entre 25 a 30 anos, trajava bermuda jeans, camisa estilo regata do Flamengo e tinha uma tatuagem de escorpião no braço direito.

A descoberta do corpo chamou atenção de quem passavam pelo local. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

