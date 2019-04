Após descer de ônibus, adolescente é ameaçada e estuprada no Tarumã

Após o crime o suspeito fugiu e a adolescente pediu ajuda de polícias militares da 20ª Cicom | Foto: Marcio Melo

Manaus - Após descer de um ônibus do transporte coletivo, uma adolescente de 14 anos foi estuprada em uma área de mata no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O crime ocorreu na manhã do último domingo (31), e as informações são do relatório do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom).

Segundo o relatório do Cecopom, por volta das 10h, a vitima foi abordada por um homem, ainda não identificado, enquanto estava a caminho de um balneário na região. O suspeito utilizou uma faca para ameaçar a menina. Ela foi levada para uma área de mata do bairro, onde foi abusada sexualmente.

Após o crime, o suspeito fugiu, e a adolescente pediu ajuda de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A vítima foi orientada pela equipe policial a registrar um Boletim de Ocorrência (BO). No entanto, até a publicação desta matéria, às 19h desta segunda-feira (1º), a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que não foram encontrados registros do caso no Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas (Sisp/AM).

Leia mais

Idoso é preso após estuprar criança de 10 anos na Zona Norte de Manaus

Homem é condenado a 30 anos de prisão por estupro de crianças no AM