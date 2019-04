‘Casal da erva’ é preso com maconha para tráfico, em Manaus

Manaus - Após denúncia anônima de tráfico de drogas, o casal de traficantes identificado como Lucas C. do N, de 21 anos, e Sabrina L. de S, de 27 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (1°), na Zona Oeste de Manaus. O homem foi preso na rua Humberto de Campos, no São Jorge, e a namorada foi presa no bairro Lírio do Vale. Os dois tem passagem pela polícia por associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



A Força Tática da Polícia Militar do Amazonas, que atendeu a ocorrência, informou que foi até o beco do Jacaré, na rua Humberto de Campos, onde Lucas mora, após uma denúncia anônima. Eles abordaram o homem de 21 anos, que estava com cerca de 500 gramas de maconha.

"Ainda durante a ocorrência, o suspeito delatou que a sua companheira de 27 anos estava em uma casa localizada no Lírio do Vale com mais drogas e material para embalo do entorpecente", explicou um cabo da Força Tática, que preferiu não se identificar.

Na casa da namorada de Lucas, no Lírio do Vale, a polícia encontrou um quilo de maconha, uma balança de precisão e material para o embalo da droga. Os materiais estavam escondidos no guarda-roupa da mulher, que recebeu voz de prisão na mesma hora.

O casal do tráfico foi preso e levado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Os dois devem permanecer na unidade policial até a audiência de custódia nesta terça-feira (2).

