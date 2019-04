PM prende dupla com moto roubada no Nova Cidade

Dupla foi detida na avenida Margarita, no Nova Cidade | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Carlos A. de O. T., de 26 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (1°), na Zona Norte de Manaus. Junto com ele, um adolescente de 17 anos foi apreendido, durante patrulhamento da Força Tática (FT) na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade. A dupla estava em uma moto roubada praticando roubos no bairro.



De acordo com os policiais militares da FT, a equipe estava fazendo patrulhamento na região quando avistou a dupla na moto. Em consulta ao sistema do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), os policiais constataram que a moto era roubada. Em seguida, abordaram os suspeitos.

Durante a abordagem, a PM encontrou um simulacro de arma de fogo e um celular roubado com Carlos. Já com o adolescente, nada foi encontrado. No entanto, segundo a polícia, o adolescente era quem pilotava a motocicleta durante os crimes.

Durante a abordagem policial, um homem que se identificou como sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que mais cedo fora assaltado pela dupla. Os dois foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia, e o adolescente deve seguir para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Leia mais

‘Casal da erva’ é preso com maconha para tráfico, em Manaus

Após descer de ônibus, adolescente é ameaçada e estuprada no Tarumã