Homem é baleado na Zona Leste e pede ajuda da PM para ir ao hospital

Manaus - Baleado, um homem identificado como Nilton S. de S, de 35 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na Zona Leste de Manaus, na noite desta segunda-feira (1°). O homem foi atingido com dois tiros nas costas, mas conseguiu ir de motocicleta até a sede da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, e pediu socorro.

De acordo com a tenente Carolina, da 13ª Cicom, a vítima chegou ensanguentada no batalhão e pediu socorro para uma viatura levá-lo até o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, na Zona Leste da cidade. Segundo o relato da vítima, ele teria sido baleado na rua São Marcos, no mesmo bairro, pelo suspeito, que estava de moto.

"A esposa dele relatou para a nossa equipe que ele é usuário de drogas, e possivelmente estava devendo a boca de fumo. Para os policiais, ele disse que um homem identificado como 'Thiaguinho' seria o autor dos disparos", explicou a oficial.

O homem deu entrada na unidade hospitalar, onde permanece internado em observação. Os policiais militares realizaram buscas pelo autor dos tiros, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

Edição: Lucas Vítor Sena

