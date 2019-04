Mulher é presa com drogas em barco no Porto de Manaus

Manaus - Uma mulher foi presa na segunda-feira (1º), com drogas em uma mala, na embarcação Ferry Boat Rainha Esther, no porto do Rodwey, no Centro de Manaus.

O entorpecente foi encontrado com auxílio de um cão farejador da polícia. A mulher viajava na embarcação de cargas e passeiros, que faz linha para os municípios de Tefé e Uarini.



O entorpecente foi encontrado com auxílio de um cão farejador da polícia | Foto: Divulgação

A mulher foi conduzida juntamente com as drogas para a sede da Delegacia Geral de Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da capital, para os procedimentos cabíveis.



