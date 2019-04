Ameaçar alguém com macumba ou outros rituais é crime, você sabia?

Manaus - Você sabia que, usar de forças ocultas para ameaçar alguém, seja no âmbito da extorsão ou até mesmo visando o malefício de alguém, de forma a obter vantagem, é crime no Brasil? Dessa forma, o uso de tal artifícios pode levar à reclusão, como em alguns casos já registrados no país.

Uma decisão unanime tomada pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz, definiu que ameaças que envolvam forças espirituais para subornar alguém em troca de retorno financeiro é enquadrada como crime de extorsão, ainda que não tenha havido violência física ou outro tipo de ameaça.

Para o advogado Maurílio Sérgio, ameaças que envolvam forças ocultas podem ser enquadradas em crimes de calunia, difamação e até mesmo injuria, em casos mais extremos, com a pena sendo variável de caso para caso.

"Assim, apenas a ameaça espiritual, não viria a causar temor a qualquer pessoa. Ou seja, a problemática só se fará presente ao tentar definir qual será critério para avaliar se há ou não intimidação".

E os primeiros resultados dessa decisão já se fazem presente em nosso cotidiano. No estado de São Paulo, uma mulher de 50 anos veio a ser condenada após ser contratada pela vítima para fazer trabalhos espirituais de ‘’cura’’ e sumir com suas joias que supostamente iria benzer, avaliada em R$10 mil, e voltar posteriormente a pedir mais dinheiro para a devolução das joias, com a vítima sendo lesada em mais R$12 mil.

Tempos depois, quando a vítima se recusou a dar mais dinheiro, a mulher teria começado a ameaçá-la. Ainda de acordo com a denúncia, a acusada pediu R$ 32 mil para desfazer “alguma coisa enterrada no cemitério” contra os filhos da vítima. A ré foi condenada a seis anos e 24 dias de prisão em regime semiaberto.

Nesse caso, conforme a Polícia Civil indicou, o crime de extorsão tem pena de quatro a dez anos de reclusão, com este delito vindo a ser caracterizado como inafiançável.



Intolerância religiosa na TV

Recentemente, tivemos casos dentro do reality Big Brother Brasil na qual a intolerância religiosa se fez presente.

Nesse caso, uma das participantes dizia a outros participantes que "tem medo" do participante Rodrigo por ele se identificar como seguidor de religiões de matrizes africanas, umbanda e candomblé, além de finalizar dizendo que ‘’seu Deus era maior’’.

Com isso, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) instaurou um inquérito para apurar as acusações de racismo e intolerância religiosa no "Big Brother Brasil". Segundo a polícia, as "investigações estão sob sigilo".

A emissora responsável pela transmissão do reality, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que ainda não foi notificada e afirma que "respeita a diversidade, a liberdade de expressão e repudia com veemência qualquer tipo de intolerância e preconceito, em todas as suas formas".

Estudo

Um estudo realizado pela BBC Brasil mostrou que, com uma pesquisa feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro (CCIR), evidenciou que mais de 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas.

Para a pesquisadora Denise Pini Fonseca, historiadora, ex-professora da PUC-Rio e coautora de um estudo que esteve em mais de 800 terreiros fluminenses, acredita que grande parte da intolerância ainda existente esteja conectada diretamente com influência de alguns grupos neopentecostais no país.

"É claro que o racismo tem influência, mas acredito que é muito mais forte o discurso de alguns movimentos neopentecostais que são na realidade um projeto teopolítico que se apropria de símbolos muito poderosos para atingir seus interesses, e que elegeram as religiões de matrizes africanas como alvo", disse ela.

E caso você tenha sido vítima de tal crime, o primeiro passo é prestar queixa na delegacia mais próxima, através de um boletim de ocorrência e posteriormente, preferencialmente acompanhado de um advogado, dar entrada no juizado especial, de acordo com a gravidade do crime.

Edição: Bruna Souza

