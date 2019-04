Preso homem que esfaqueou vizinho após vender makita com defeito

Manaus - Depois de descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça, Wlademir da Silva Chota, de 27 anos, foi preso na manhã de segunda-feira (1°) após denúncia anônima feita para equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele cumpria pena por tentativa de homicídio cometida em abril de 2015, contra duas pessoas.

O foragido estava dormindo em casa na rua Dulce Prestes, no conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, quando recebeu, por volta das 9h, a visita de policiais civis para cumprir o mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares, expedidas em julho de 2018 pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri, como explicou o delegado Paulo Martins, titular da DEHS.

O homem foi preso na última segunda-feira (1°) | Foto: Josemar Antunes

"O Wlademir é acusado de uma tentativa de homicídio. Recebemos a informação que Wlademir era foragido da Justiça. Depois de averiguar no sistema de ficha criminal, identificamos que ele tinha mandado em aberto. Wlademir é acusado de esfaquear um vizinho depois de vender uma makita com defeito em 2015. A vítima foi devolver e Wlademir não aceitou a devolução", disse o delegado Paulo Martins.



Após os procedimentos na DEHS, Wlademir será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

Mulher é presa com drogas em barco no Porto de Manaus

PM prende dupla com moto roubada no Nova Cidade