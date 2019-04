'Costelinha' é preso suspeito de matar comerciante no Jorge Teixeira

Manaus - Daniel Lima de Assis, de 20 anos, conhecido como “Costelinha”, envolvido na morte do comerciante Fabrício Almeida Farias, de 34 anos, conhecido como "Pimpolho", foi apresentado durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (2), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O crime aconteceu em fevereiro deste ano.

Costelinha foi preso na manhã do dia 23 de março deste ano, por volta das 10h, na unidade policial. O mandado de prisão foi expedido em julho de 2018, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com o delegado Charles Araújo, adjunto da DEHS, Daniel com mais três comparsas, que estão sendo procurados pela polícia, invadiram a casa do comerciante na tarde do dia 14 de fevereiro deste ano, e o mataram a tiros. O crime ocorreu no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

"Pelo que levantamos, Costelinha também é suspeito de outros assassinatos juntamente com outros comparsas de uma organização criminosa, a qual faz parte", disse o Charles Araújo.

Motivação

O motivo do crime foi uma desavença entre Daniel e o comerciante. Antes de matar a vítima, Daniel invadiu a casa da mãe de Fabrício.

"Ele nega o crime, mas temos provas suficientes que o apontam como autor do assassinato", disse Charles Araújo.

Daniel foi indiciado por homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro de 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

Mulher é presa com drogas em barco no Porto de Manaus

PM prende dupla com moto roubada no Nova Cidade