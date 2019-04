Dupla é presa por furtar hidrômetros em Manaus

Manaus - Dois homens foram presos por policiais civis do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na manhã de segunda-feira (1°), após furtar hidrômetros. A prisão aconteceu na rua Coronel Conrado Niemayer, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

Jonas de Souza Martins, de 34 anos, e Kennedy da Silva Tavares, 26 anos, confessaram que estavam praticando os furtos desde o dia 7 de março deste ano.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular do 3° DIP, as investigações iniciaram após duas vítimas procurarem a unidade policial para informar dois furtos de hidrômetro na madrugada de segunda-feira (1°), no bairros Japiim e Petrópolis, ambos na Zona Sul.

Eles furtavam os hidrômetros para vender e comprar drogas | Foto: Josemar Antunes

"São 61 Boletins de Ocorrências de furto registrados. A partir de imagens de uma câmera de segurança identificamos um dos suspeitos, no bairro Petrópolis. Outro envolvido foi localizado no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Duas pessoas foram identificadas como receptadores, sendo um deles indiciado por receptação", explicou.

A delegada ressaltou que na casa de Jonas foram encontrados cerca de 100 gramas de cocaína. "Eles furtavam os hidrômetros e retiravam o metal para vender. O dinheiro era usado para comprar droga. Eles assumem ter furtado em média 30 hidrômetros", disse.

Jonas e Kennedy foram autuados em flagrante por furto qualificado e tráfico de drogas. Eles serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro Petrópolis, na Zona Sul, onde o juiz irá decidir por prisão ou responder pelo crime em liberdade.

