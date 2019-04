Após ouvirem tiros, moradores encontram corpo jogado em rua do AM

O corpo estava próxima a uma lona e uma estaca de madeira | Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (2), na rua 31 de Março, bairro Luciano Batista, em Rio Preto da Eva, distante 80 quilômetros de Manaus. Moradores do município informaram à Polícia Militar que durante a madrugada ouviram disparos de arma de fogo. Já por volta das 6h, eles se deparam com o cadáver na via pública.

Conforme a equipe da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a vítima apresentava perfurações pelo corpo. Não há informações sobre os suspeitos do crime.

"A área onde o corpo foi encontrado possui terras para loteamento, é um local isolado. e por isso não teve testemunhas", informou um sargento, da 3ª CIPM, que pediu para ter a identidade preservada.

A vítima vestia apenas bermuda, calçava chinelos e não portava nenhum tipo de documento de identificação. O corpo estava próxima a uma lona e uma estaca de madeira.

Até às 13h30 desta terça, a equipe da 3ª CIPM permanecia no local do crime na espera da perícia e do Instituto Médico Legal (IML), que deve remover o corpo. O caso deve ser investigado pelo 36° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva.

