Preso por matar motorista de ônibus tem ficha extensa na polícia do AM

Manaus – Há exatos 18 dias, o motorista de ônibus do transporte coletivo Antônio Bento da Silva Filho, de 48 anos, morreu após reagir a um assalto enquanto trabalhava, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Desde então, a equipe de investigação do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) iniciou as investigações e conseguiu chegar ao autor do latrocínio (roubo seguido de morte). Trata-se do morador de rua, Boris da Silva França, de 22 anos.

A prisão do suspeito, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por latrocínio, aconteceu na tarde de segunda-feira (1º), por volta das 17h, próximo ao Relógio Municipal, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, mesmo bairro onde ocorreu a morte do rodoviário.

Boris confessou o envolvimento dele na morte de Antônio Bento, que ocorreu na madrugada do dia 15 de março deste ano, na avenida Sete de Setembro. De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, as investigações iniciaram na mesma manhã do crime com levantamentos de imagens e informações sobre o suspeito. Boris possui quatro passagens pela polícia, sendo duas por furto e duas por roubo.

“Foi um trabalho de corpo a corpo com toda a equipe de investigação,. Fizemos o rastreamento de imagens que mostravam o momento do crime e do trajeto feito pelo criminoso. A partir das imagens, nós identificamos o nome do suspeito, que é morador de rua. Fizemos uma pesquisa no sistema e encontramos várias passagens anteriores de Boris pela polícia. As fotos dele, durante participação em outros crimes, foram reconhecidas pela cobradora. Boris confessou que agiu sozinho”, disse.

O crime

Em depoimento, Boris relatou que estava em outro ônibus e não cometeu o assalto naquela linha por ter muitas pessoas. Em seguida, ele desceu do coletivo e entrou no ônibus da empresa Expresso Corado, que era dirigido pela vítima.

Após anunciar o assalto, Boris pulou do ônibus em movimento junto com o motorista. Entretanto, Antônio Bento não havia puxado o freio do coletivo e foi atingido por uma das rodas do ônibus. O motorista morreu no local. Boris disse que o celular da vítima foi vendido por R$ 250. A última prisão em flagrante de Boris ocorreu em janeiro de 2018 após roubar o celular de uma mulher de 32 anos, no Centro de Manaus.

Boris foi indiciado por latrocínio e ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

