Em 24h, PM faz 'a limpa' e prende 20 criminosos na capital amazonense

Manaus- Durante um patrulhamento preventivo e ostensivo na capital amazonense, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 20 indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, roubo, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma durante a segunda-feira (1) e madrugada desta terça-feira (2). Dentre os presos, um foragido foi recapturado, três adolescentes foram apreendidos e seis armas de fogo foram encontradas.

Luiz Felipe de Miranda Lacerda, 26, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, foi detido por policiais militares no bairro São José, Zona Leste, por estar fora do perímetro e horários permitidos. De acordo com a polícia, Luiz Felipe responde por tráfico de drogas e latrocínio (roubo seguido de morte).

Um homem de 29 anos foi preso por policiais ao tentar invadir uma residência e efetuar um furto, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste. Na noite de segunda-feira, dois jovens de 18 anos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido no momento em que realizavam roubos em série. Com o trio foi encontrado um simulacro de pistola.



Policiais militares da Força Tática prenderam um homem de 35 anos, na noite de segunda-feira, na alameda Marechal Rondon, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com quatro munições, além de 100 porções pequenas de oxi, uma balança de precisão e R$ 39.



Um homem de 21 anos foi preso por policiais militares com um revólver calibre 38, porções de pasta base, oxi, cocaína, maconha, uma balança de precisão e R$ 200. A prisão ocorreu durante patrulhamento, após os policiais receberem denúncia que o suspeito vinha comercializando entorpecentes em um kitnet na avenida Grande Circular, bairro São José, zona leste.

A Rocam prendeu um homem de 31 anos também pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Jorge Teixeira. Com ele foram encontradas porções de oxi e cocaína, além de uma balança de precisão.

Policiais militares prenderam na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, um homem de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 16 anos com uma escopeta calibre 12.

Dois homens de 22 anos foram presos pela Força Tática no bairro São José, zona leste, com um tablete de maconha, uma porção grande de skunk, duas balanças de precisão e apetrechos para embalar e comercializar o entorpecente.

Na madrugada desta terça-feira (2), policiais militares da 15ª Cicom prenderam um homem de 22 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos com trouxinhas de oxi, maconha e cocaína, na avenida Samaúma, bairro Cidade Nova, zona norte.

Dois jovens de 18 e 21 anos foram detidos por policiais militares com uma porção de maconha e uma balança de precisão, no bairro Morro da Liberdade, zona sul.

Porte ilegal de arma

Policiais militares da 20ª Cicom prenderam um jovem de 21 anos na estrada do Tarumã, após denúncia informando que o suspeito estaria efetuando disparos de arma de fogo no local. Após diligências, duas armas de fogo tipo escopeta, calibre 12, foram localizadas escondidas em uma residência nas proximidades, indicada pelo jovem.

Por volta das 13h de segunda-feira, policiais militares da 22ª Cicom, em abordagem aos passageiros do coletivo da linha 678, na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora da Graças, prenderam um homem de 26 anos com uma arma de fogo tipo pistola de fabricação caseira. Em depoimento, o suspeito confessou que tinha a intenção de roubar os usuários do coletivo.

Um homem de 25 anos foi espancado pela população e preso por policiais militares da 3ª Cicom ao assaltar uma mulher e tentar arrastar a vítima para um matagal. O fato ocorreu na rua Júlia Lopes, bairro Japiim.

Foragido

O foragido da Justiça João Marcos Rodrigues Ramirez, 26, foi recapturado na rua Caena, bairro Tarumã, zona oeste, ao ser abordado por policiais militares da Força Tática. Durante consulta ao sistema, a guarnição constatou que havia um mandado de prisão por roubo em aberto.

*Com informações da assessoria

