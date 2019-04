Corpo de agricultor é encontrado amarrado com arame e enrolado em rede

O agricultor foi visto pela última vez quando estava consumindo bebidas alcoólicas | Foto: Divulgação

Manacapuru - Após quatro dias de desaparecimento, o agricultor Josias Costa Cavalcante, de 34 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (2). O corpo dele foi localizado pelos próprios familiares, boiando no rio Solimões, na comunidade Lírio do Vale, na Costa do Paratari, na Zona Rural de Manacapuru, a 99 quilômetros de Manaus.

A vítima estava com as mãos e pernas amarradas com arame e o corpo enrolado em uma rede. Devido ao estado avançado de decomposição do cadáver, não foi possível identificar se o agricultor apresenta algum tipo de perfuração de arma de fogo ou arma branca.

O corpo da vítima foi removido para IML, onde deve passar por exames de necropsia | Foto: Divulgação

O titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), delegado Rodrigo Torres, informou que a família encontrou o corpo na última segunda-feira (01), mas somente na madrugada de hoje registrou a ocorrência no prédio da unidade policial.

"Nossas equipes foram até a comunidade e iniciamos os procedimentos de investigação para chegar até o autor do crime", contou Torres.

A família do agricultor ainda informou à polícia que a última vez que ele foi visto estava consumindo bebidas alcoólicas na comunidade onde morava. Os parentes devem ser interrogados pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi removido para Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de necropsia, para definir como ela foi morta.

