Cachorros de estimação morrem durante incêndio em casa na Zona Leste

Os bombeiros realizaram o rescaldo da área atingida pelo incêndio | Foto: Divulgação

Manaus - Dois cachorros de estimação, de raça não divulgada, morreram durante um incêndio no fim da tarde desta terça-feira (2), em uma casa de madeira na Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na rua Nápoles, localizada na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), n ão haviam pessoas na residência, apenas os dois cachorros, que estavam presos dentro do imóvel e acabaram morrendo queimados.

O incêndio ocorreu nas proximidades da sede do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência e informaram que os proprietários da casa estavam trabalhando no momento do sinistro.

"Os vizinhos contaram que mora um casal na residência, que estava no trabalho e possivelmente não sabe do ocorrido", relatou um sargento da 4ª Cicom, que pediu para não ter o nome divulgado.

Os Bombeiros realizaram o rescaldo da área atingida pelo incêndio. As causas do incêndio não foram divulgadas.

