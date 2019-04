Sob protesto de família, homem confessa que matou esposa durante surto

Bruno Henrique foi apresentado na manhã desta quarta | Foto: Josemar Antunes





Manaus - Bruno Henrique Silva, de 32 anos, acusado de matar a própria esposa com várias facadas, foi apresentado na manhã desta quarta-feira (3), durante coletiva de imprensa no 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A apresentação foi marcada por manifestações de familiares.

O acusado recebeu voz de prisão após se entregar na unidade policial por volta das 20h45 de terça-feira (2). Acompanhando de um advogado, Bruno Henrique confessou a autoria do crime. Ele teve o mandado de prisão preventiva por feminicídio expedido no dia 2 de abril deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Plantão Criminal.

De acordo com o delegado Danilo Bacarin, titular do 10° DIP, Bruno Henrique confessou ter assassinado a facadas a esposa dele, Thaynara Barbosa da Silva, de 23 anos, na madrugada da última segunda-feira (1°). O crime ocorreu dentro da residência do casal, na rua Felismino de Cabral Vasconcelos, no Conjunto Belvedere, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste.

Um dos fatos mais marcantes do caso, segundo a polícia, é o fato de ele ter desferido violentamente diversos golpes na frente da filha do casal, de apenas 3 anos, que correu e avisou a avó materna.

"Bruno matou a esposa na frente da filha do casal com inúmeras facadas, por volta de meia-noite e vinte. A filha pediu ajuda da avó e os familiares buscaram os policiais no 10° DIP. Policiais militares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados para atender a ocorrência, mas a jovem não resistiu. O suspeito não foi encontrado no local e a equipe de investigação deu início às oitivas após depoimento das testemunhas e familiares", disse.

Em depoimento, Bruno Henrique disse que ele e a esposa jogavam videogame, porém um em cada canto da casa. Num dado momento, ele disse que teve um surto e cometeu o crime. A real motivação não foi contado pelo suspeito, que garantiu estar dias sem dormir por fazer uso de um medicamento para mantê-lo acordado.

"Ele afirmou que estava tomando 'Rivotril' há um mês. Bruno confessou o crime, mas não se recorda como aconteceu", explicou o delegado Danilo Bacarin.

Durante a coletiva de imprensa, Bruno se manteve calado e frio. Ele afirmou que só falava em juízo.

O delegado ressaltou que Bruno Henrique não tem passagens pela polícia. Ele foi indiciado por feminicídio e ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro de 8 da BR-174, onde aguardará à decisão da Justiça.

Versão dos familiares

Com cartazes, os familiares e amigos pediram por Justiça. Eles foram impedidos de acompanhar a apresentação de Bruno Henrique à imprensa. A medida, segunda a polícia, era evitar confusão dentro da delegacia.

Segundo os parentes da vítima, no dia do crime, Bruno Henrique trancou a casa e manteve as luzes apagadas. Após ferir a esposa, ele deixou o local com auxílio de um mototaxista. Os vizinhos contaram que ouviram a discussão e depois encontraram Thaynara agonizando.

Com mais de 20 facadas pelo corpo, Thaynara foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, no bairro Alvorada, na mesma zona da capital, mas já chegou morta.

"Eu entreguei minha filha para ele com saúde e bonita. Agora ele entrega a minha 'pequena' em um caixão. Ele não pode ficar solto. Espero que o juiz mantenha o Bruno preso na cadeia porque ele tirou uma parte de mim", disse a mãe da vítima bastante emocionada.

